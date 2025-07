Roma ed EA Sports il ritorno è completo | Totti e De Rossi protagonisti su FC 26

Dopo una lunga assenza, la Roma torna protagonista su EA Sports FC 24, regalando ai fan emozioni autentiche con Totti e De Rossi in primo piano. La partnership esclusiva con Konami si conclude, aprendo un nuovo capitolo digitale per i giallorossi nel videogioco più amato dagli appassionati di calcio. È il momento di rivivere le emozioni di sempre e scoprire cosa riserva il futuro. La passione calcistica torna a vivere anche nel mondo virtuale.

Dopo una lunga separazione, la Roma è tornata ufficialmente tra le grandi di EA Sports FC. Conclusa nel 2024 la partnership esclusiva con Konami — che per anni aveva detenuto i diritti ufficiali del club su eFootball — la società giallorossa ha ritrovato la sua identità digitale anche nel popolare videogioco canadese, segnando una svolta per tutti gli appassionati di calcio virtuale. A partire dalla stagione passata, la Roma è infatti tornata su EA Sports FC 25 con nome autentico, stemma ufficiale, kit e stadio Olimpico. Un ritorno attesissimo dai tifosi e dai videogiocatori, che ora potranno vivere un’esperienza più fedele e immersiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma ed EA Sports, il ritorno è completo: Totti e De Rossi protagonisti su FC 26

In questa notizia si parla di: roma - sports - ritorno - completo

JD Sports è sbarcato a Roma Termini: tutte le attività - Sei pronto a scoprire il nuovo epicentro dello streetwear a Roma? JD Sports ha aperto il suo primo store italiano in una posizione strategica e dinamica presso la stazione di Roma Termini, portando un'onda di stile e cultura urbana nel cuore della città .

Torna la magia della Mille Miglia! Dal 17 al 21 giugno 2025 oltre 400 vetture storiche, tra cui circa 40 Alfa Romeo, percorreranno l’Italia da Brescia a Roma e ritorno, tra paesaggi mozzafiato e storia su quattro ruote. Scopri il programma completo sul blog! Vai su Facebook

De Rossi: "Ritorno alla #Roma? Spero duri Gasperini. La prossima squadra..." #SkySport Vai su X

Athletic Bilbao-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming; Sinner è tornato, vince all'esordio in due set a Roma: Che bello; Spazio alle semifinali di ritorno: si parte mercoledì con Roma-Sassuolo, giovedì Juventus-Fiorentina. Diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Roma, riapre Trigoria: Dybala e Pellegrini già al lavoro - A quasi un mese dall'inizio del campionato di Serie A e prima ancora dell'inizio ufficiale del ritiro estivo, l'attaccante argentino è arri ... Segnala msn.com

Roma: il programma completo della preparazione, abbonamenti in sold-out - Deciso il calendario della prestagione romanista, a breve i biglietti per le varie amichevoli; oltre 40. Secondo msn.com