Busa Ce ‘Commissione al lavoro su Digital Network Act e Cloud and Ai Development Act’

La Commissione Europea sta intensificando gli sforzi su due pilastri chiave: il Digital Networks Act e il Cloud and AI Development Act. Questi interventi sono fondamentali per plasmare il futuro digitale, affrontando sfide di connettività, innovazione e crescita industriale. In un mondo sempre più interconnesso, comprendere e partecipare a queste iniziative è essenziale per rimanere competitivi. Scopriamo insieme come queste leggi plasmeranno il nostro domani digitale.

"Stiamo lavorando su due iniziative principali che riguardano il cloud. Una è quella del Digital Networks Act, che affronta le questioni del cloud nell'ottica più generale della connettività, tenendo conto anche delle convergenze che vediamo avvenire nei mercati. L'altra iniziativa è il Cloud and Ai Development Act, con una vocazione di natura industriale e volta

