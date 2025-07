ETF tematici | nel primo semestre flussi per 8,73 miliardi

Dopo un 2024 in sordina, gli ETF tematici riscoprono il loro appeal: nel primo semestre 2025, i flussi netti hanno toccato gli 8,73 miliardi di dollari, spinti da megatrend chiave. Un incremento che testimonia il rinnovato interesse degli investitori verso soluzioni innovative e orientate al futuro. È un segnale chiave di come il mercato stia evolvendo e di quali opportunità attendano gli investitori nel prossimo futuro.

Dopo un 2024 in sordina, l’appetito degli investitor i per gli ETF tematici torna a farsi sentire: nel primo semestre 2025 i flussi netti totali hanno raggiunto gli 8,73 miliardi di dollari, sospinti da alcuni megatrend chiave. Come termine di paragone, nel primo semestre dell’anno scorso  la raccolta netta si era fermata a + 483 milioni di dollari, e la seconda parte del 2024 aveva visto addirittura deflussi netti per -791 milioni di dollari. Lo sottolinea Rahul Bhushan nell’analisi  di ARK Invest Europe s ui flussi degli ETF tematici UCITS nel primo semestre dell’anno. I tematici sono tornati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - ETF tematici: nel primo semestre flussi per 8,73 miliardi

