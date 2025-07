Digitale | Capo Accenture ‘Nuove regole Cloud opportunità per le Pmi’

Nel panorama digitale in continua evoluzione, le nuove regole del Cloud emergono come una grande opportunità per le PMI italiane. Secondo Mauro Capo di Accenture, se ben comprese e chiare, queste regole possono aprire le porte a un ecosistema tecnologico più affidabile e accessibile. Scopri come le piccole e medie imprese possono trasformare queste sfide in vantaggi competitivi, sfruttando appieno il potenziale del Cloud.

Per Accenture, le nuove regole in campo Cloud potranno essere per le piccole e medie imprese (Pmi)“più un’opportunità che un rischio, a patto che siano chiare, perché possono garantire l’accesso a un ecosistema di soluzioni tecnologiche con maggiore fiducia”. Lo ha detto Mauro Capo, Cloud First Lead di Accenture per Italia, Centro Europa e Grecia, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Digitale: Capo (Accenture), ‘Nuove regole Cloud opportunità per le Pmi’

In questa notizia si parla di: accenture - regole - cloud - opportunità

Capo (Accenture): Regolazione Cloud è un'opportunità per Pmi; Digitale: Capo (Accenture), ‘Nuove regole Cloud opportunità per le Pmi’; Cloud e transizione digitale, a Roma punto su regole, investimenti e strategia Ue.