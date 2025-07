Evasione shock dal permesso premio | il patrigno accusa e racconta il fallimento

Un'onda di shock scuote la tranquilla routine: Andrea Cavallari, laureando in Giurisprudenza, scompare nel nulla dopo aver ottenuto un permesso premio, lasciando dietro di sé un mare di domande e ferite mai sanate. Il patrigno, con voce amareggiata, svela i fallimenti e le tensioni di una famiglia segnata da errori irrisolti. Scopriamo insieme la vicenda che ha portato a questa evasione clamorosa, un episodio che mette in discussione fiducia e giustizia.

Andrea Cavallari in fuga dopo la laurea: il racconto duro del patrigno svela errori e ferite mai sanate. Ha preso il permesso per laurearsi. È sparito nel nulla. Andrea Cavallari è evaso così. Uscito dal carcere della Dozza con un permesso premio per discutere la tesi in Giurisprudenza. Doveva essere un segno di fiducia. È diventato un boomerang. Il 26enne, condannato a quasi 12 anni per la strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui morirono sei persone, tra cui cinque minorenni, ha fatto perdere le sue tracce giovedì 3 luglio. Nessuna scorta.

