Tour de France 2025 quinta tappa | vince Remco Tadej in maglia gialla

Il campione olimpico e mondiale Remco Evenepoel (Soudal Quickstep) ha vinto la quinta tappa del 112° Tour de France, una cronometro di 33 chilometri con partenza e arrivo a Caen in Bretagna. Il neo islamico fiammingo ha percorso la distanza in 36’42” alla straordinaria media oraria di 54 kmh. Alla piazza d’onore, staccato di 16 secondi, si è classificato lo sloveno Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates) che ha preceduto il mantovano Edoardo Affini (Visma Lease a Bike), terzo a 33?. Il fuoriclasse di Komenda è la nuova maglia gialla. Pogacar può vantare 42? in classifica generale su Evenepoel con il sorprendente francese Kevin Vauquelin (Arkea B&B Hotels), terzo a 59?. 🔗 Leggi su Tpi.it