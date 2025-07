DL Infrastrutture Fita Cna | Soddisfazione per ok a emendamento su tempi di carico e scarico

Fita CNA celebra con entusiasmo l’approvazione dell’emendamento sui tempi di carico e scarico, un passo importante per migliorare le condizioni del settore. La novità, che coinvolge i tempi di attesa causati dai ritardi del vettore, rappresenta una vittoria concreta per le imprese di trasporto. Questa decisione rafforza il ruolo delle associazioni nel tutelare gli operatori e nel promuovere un sistema più equo ed efficiente.

ROMA – Fita Cna esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sui tempi di carico e scarico da parte delle Commissioni Trasporti e Ambiente della Camera. L’emendamento, presentato in identico testo, dagli onorevoli Gaetana Russo (FdI), Gadda (IV), Marchetti (Lega) e Casu (Pd), e sollecitato da Fita Cna, stabilisce che nel calcolo del periodo di franchigia vanno conteggiati anche i tempi di attesa del vettore causati dai ritardi del committente. “L’emendamento approvato rafforza così la trasparenza e l’efficienza delle operazioni di carico e scarico, tutelando gli operatori del settore trasportistico, in particolare artigiani e piccole imprese, ossia i soggetti contrattualmente più deboli della filiera del trasporto”, scrive Fita Cna in una nota. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - DL Infrastrutture, Fita Cna: “Soddisfazione per ok a emendamento su tempi di carico e scarico”

In questa notizia si parla di: fita - soddisfazione - emendamento - tempi

cna fita: ok per i tempi di carico e scarico.

DL Infrastrutture, Fita Cna: “Soddisfazione per ok a emendamento su tempi di carico e scarico” - ROMA – Fita Cna esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sui tempi di carico e scarico da parte delle Commissioni Trasporti e Ambiente della Camera. Scrive lopinionista.it

Da Ascani 'soddisfazione' per emendamento sul Trasimeno - "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione del nostro emendamento al Dl emergenze, sottoscritto da diversi colleghi anche di maggioranza, che consente di mettere in campo alcuni interventi ... Come scrive ansa.it