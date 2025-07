Juventus considera la risoluzione del contratto di Vlahovic

Chocante notizia dal mondo del calcio: la Juventus sarebbe pronta a rescindere il contratto di Vlahovic, una mossa che potrebbe scuotere il mercato. Le tensioni tra le parti sono ormai evidenti e, secondo fonti iberiche, il futuro dell’attaccante serbo sembra sempre più incerto. La decisione segna un capitolo cruciale per la società torinese e apre scenari inaspettati per il calciomercato. Scopriamo insieme cosa significa tutto questo per il futuro bianconero.

Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: Las relaciones entre la Juventus y la que fuera su estrella, DuÅ¡an Vlahovi?, están completamente rotas. El delantero serbio que costó 83.5 millones de euros no entra en los planes de Igor Tudor y tras su negativa de abandonar la disciplina italiana, la ‘Vecchia Signora’ propondrá a sus agentes rescindir su contrato un año antes de que este llegue a su fin, según informa Gianluca Di Marzio. Con esta decisión, el conjunto italiano buscaría ahorrarse los 24 millones de euros brutos que percibe el atacante por temporada, poniendo punto y final a una relación que no ha terminado de salir como se esperaba, cuando en 2022 el conjunto turinés apostó por él como su referencia ofensiva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Juventus considera la risoluzione del contratto di Vlahovic

