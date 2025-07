Tour de France | Evenepoel vince la crono Pogacar in maglia gialla terzo Affini Che batosta per Vingegaard

Il Tour de France entra nel vivo con una cronometro che ha sorpreso gli appassionati: Evenepoel si impone con maestria, mentre Pogacar conquista la maglia gialla e Vingegaard subisce una pesante battuta d’arresto. La corsa si infiamma, e la classifica si fa sempre più avvincente: chi dominerà il prossimamente? Resta sintonizzato per scoprire i colpi di scena di questa emozionante edizione.

Remco Evenepoel non delude le attese e vince la prima cronometro di questo Tour de France, l’unica pianeggiante. Da Caen a Caen, 33 km quasi senza dislivelli che il campione belga ha divorato in 36 minuti 42 secondi. Secondo al traguardo Tadej Pogacar, staccato di appena 16 secondi: lo sloveno alla quinta tappa si prende già la maglia gialla. La cronometro infatti diventa soprattutto una batosta per Jonas Vingegaard: il danese perde oltre un minuto rispetto al suo rivale. Che potesse perdere secondi era scontato, ma questo è già un distacco pesante. È crollato anche Mathieu Van der Poel: ora la nuova classifica generale vede Pogacar davanti a Evenepoel di 42 secondi, con in terza posizione il francese Kévin Vauquelin e Vingegaard staccato già di un minuto e 13 secondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tour de France: Evenepoel vince la crono, Pogacar in maglia gialla, terzo Affini. Che batosta per Vingegaard

