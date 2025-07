Fine vita Santi | In Umbria raggiunte le 3000 firme per la proposta di legge regionale

In Umbria, il movimento Santi ha raggiunto un traguardo importante: oltre 3.000 firme per la proposta di legge regionale "Liberi Subito". Questa iniziativa mira a regolamentare l'accesso al suicidio medicalmente assistito, garantendo dignità e libertà a chi si trova in condizioni sancite dalla Corte Costituzionale. Con il sostegno della comunità , possiamo aprire una strada diversa, più umana e rispettosa dei diritti di tutti.

Perugia, 9 luglio 2025 - "Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto le 3.000 firme necessarie per la nostra proposta di legge regionale Liberi Subito in Umbria, che consente di regolamentare tempi e modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito per chi già è nelle condizioni sancite dalla Corte Costituzionale. Questo significa che se noi riusciamo a far approvare questa legge non ci saranno più altre "Laura Santi" costrette a subire un calvario di tre anni per vedersi riconosciuto un diritto, il diritto di morire. Vi devo dire anche che la nostra raccolta firme continua, perché più firme amici abbiamo, più siamo forti in Consiglio Regionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fine vita, Santi: "In Umbria raggiunte le 3000 firme per la proposta di legge regionale"

In questa notizia si parla di: legge - santi - umbria - firme

Fine vita, l'annuncio di Laura Santi: "Superata la soglia delle firme necessarie per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito" - Con determinazione e passione, Laura Santi annuncia un traguardo fondamentale: oltre 3.000 firme per la legge regionale Liberi Subito in Umbria.

Domani sabato 14.6 saremo al Girasole - Corciano, per continuare la raccolta firme a fianco di Laura Santi per la proposta di legge regionale sulla NOSTRA libertà di decidere. Vai su Facebook

Fine vita, Santi: In Umbria raggiunte le 3000 firme per la proposta di legge regionale; Fine vita, l'annuncio di Laura Santi: Superata la soglia delle firme necessarie per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito; Suicidio assistito, in Umbria raccolte le 3mila firme necessarie per proporre la legge.

Fine vita, Santi: "In Umbria raggiunte le 3000 firme per la proposta di legge regionale" - La giornalista perugina affetta da sclerosi multipla progressiva: "Con l'attuale testo del Governo io non avrei avuto il via libera per il suicidio assistito ... Scrive lanazione.it

Suicidio assistito, in Umbria raccolte le 3mila firme necessarie per proporre la legge - In Umbria oltre tremila residenti hanno firmato in meno di due mesi la proposta di legge regionale «Liberi subito» per regolamentare il suicidio assistito, promossa a maggio dall’Associazione Luca Cos ... Segnala umbria24.it