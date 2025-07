Nuovo ct Italia Under 21 | Gravina ha fatto la sua scelta telefonata del presidente della FIGC per comunicare la decisione! Chi è il prescelto per la panchina

La nazionale italiana Under 21 si prepara a un nuovo capitolo: dopo una serie di consultazioni, Gravina ha ufficialmente scelto il nuovo commissario tecnico. La chiamata telefonica del presidente della FIGC ha sancito l’arrivo di Silvio Baldini, pronto a guidare gli Azzurrini verso nuove sfide e successi. La panchina azzurra si rinnova con entusiasmo e determinazione: scopriamo insieme cosa riserva il futuro sotto la sua guida.

Nuovo ct Italia Under 21: Gravina ha deciso e ha telefonato al tecnico per comunicargli la decisione! Chi è il prescelto per la panchina azzurra. La panchina dell’ Italia Under 21 ha un nuovo condottiero. Dopo giorni di consultazioni, la FIGC ha sciolto le riserve e ha scelto Silvio Baldini come nuovo commissario tecnico degli Azzurrini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la decisione è ormai definitiva: il presidente federale, Gabriele Gravina, ha contattato personalmente l’allenatore via telefono per comunicargli l’esito positivo e affidargli la guida di una delle nazionali piĂą strategiche per il futuro del calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com