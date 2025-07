Il sentiero del guercio – trekking teatrale tra i misteri di Conversano

Preparatevi a immergervi in un affascinante viaggio tra storia, leggende e misteri nel cuore di Conversano. Sabato 12 luglio alle 19:30, il Sentiero del Guercio vi condurrà in un trekking teatrale unico, esplorando la leggenda di Giangirolamo II Acquaviva e i segreti della rocca. Un’esperienza coinvolgente che unisce passeggiata urbana e teatro, lasciandovi desiderosi di scoprire cosa si nasconde oltre le ombre del passato. Non mancate!

Sabato 12 luglio – ore 19:30 “Il Sentiero del Guercio – Trekking teatrale tra i misteri di Conversano” Trekking urbano tra storia, leggende e antichi misteri Sali con noi lungo la rocca di Conversano, seguendo le tracce del leggendario Guercio di Puglia, il temuto Giangirolamo II Acquaviva. 🔗 Leggi su Baritoday.it

