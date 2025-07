Il Giullare arriva a Corato con uno spettacolo tutto dedicato ai più piccoli

Preparati a un viaggio magico e divertente! Il Giullare dei Piccoli, il spettacolo dedicato ai più giovani, arriva a Corato per incantare grandi e piccini con risate, musica e sorprese. Nel cuore di piazza Sedile, venerdì 11 luglio, dalle 19 alle 20.30, il teatro si trasforma in un mondo di fantasia, dimostrando che l’arte può abbattere ogni barriera. Non perdere questa occasione di magia e allegria!

Il Festival Il Giullare prosegue con una nuova tappa il suo tour itinerante che promuove il teatro contro ogni barriera arrivando a Corato (Ba) in piazza Sedile per il cartellone estivo Sei la mia città, venerdì 11 luglio. A partire dalle ore 19 e fino alle 20.30 Il giullare dei piccoli proporrà. 🔗 Leggi su Baritoday.it

11 luglio in Piazza Sedile nel Comune di Corato all'interno di "Sei la mia città" (il programma estivo degli eventi della Città di Corato) arriva il #festivalilgiullare! - Ore 20.45: Spettacolo di e con Maurizio e la pallina rossa! Il Clown Sordo più famoso di Italia. ? Vai su Facebook

