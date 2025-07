Carlo Ancelotti condannato in Spagna a un anno di reclusione per frode fiscale

Il calcio internazionale è scosso da una notizia sorprendente: Carlo Ancelotti, leggenda del calcio e attuale commissario tecnico del Brasile, è stato condannato in Spagna a un anno di reclusione per frode fiscale legata al 2014. Mentre il suo talento in campo e in panchina è indiscusso, questa vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e le sfide dei grandi allenatori nel mondo del calcio. La vicenda si evolverà ulteriormente, e i riflettori rimangono puntati su di lui.

Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile ed ex allenatore del Real Madrid, è stato condannato in Spagna a un anno di reclusione per evasione fiscale legata all'anno 2014, quando era alla guida dei Blancos nella sua prima esperienza al club. Tuttavia, è stato assolto da un'accusa simile relativa al 2015.

