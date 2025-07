Persone scomparse trovato senza vita Luciano Cacciola

Il dolore della comunità di Somma Vesuviana si fa sentire forte e chiaro con la scoperta del corpo senza vita di Luciano Cacciola, rinvenuto in zona Castello. Il sindaco Salvatore Di Sarno esprime il suo cordoglio e solidarietà, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce su questa tragica perdita. In momenti come questi, la vicinanza e il rispetto ci uniscono nel ricordo di una vita spezzata troppo presto.

Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana con una nota ufficiale esprime il suo cordoglio per il ritrovamento del corpo senza vita di Luciano Cacciola: "E' stato appena ritrovato in zona Castello, dal maresciallo dei Carabinieri Alessandro Calandro e dal maggiore della polizia locale Gennaro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: vita - luciano - cacciola - persone

Francesco Totti, amore (e odio) con Ilary Blasi, Noemi Bocchi, la vita per la Roma e il rapporto con Luciano Spalletti: chi è Er Pupone - Francesco Totti, simbolo indiscusso della Roma, si racconta tra amore e odio per Ilary Blasi, la relazione con Noemi Bocchi e il legame con Luciano Spalletti.

Somma Vesuviana, ritrovato senza vita Luciano Cacciola: era scomparso da lunedì; Trovato senza vita a Somma Vesuviana il corpo di Luciano, da lunedì si erano perse le tracce; Somma Vesuviana, allerta per Luciano scomparso dopo il lavoro a San Gennaro.