Femminicidio nel Torinese: uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio ingerendo farmaci

nella notte tra l’8 e il 9 febbraio a Venaria Reale (Torino): una donna di 51 anni è stata accoltellata a morte dal marito disabile 57enne. Dopo averla uccisa, l’uomo hato di togliersi la vita, ma è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria di Torino.A dare l’allarme è stata la sorella dell’aggressore, insospettita dal silenzio improvviso dell’uomo. Quando i carabinieri, con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono entrati nell’appartamento di via Gozzano, hanno trovato la vittima riversa in bagno, colpita da numerosealla schiena e al petto, mentre l’uomo era a terra in uno stato confusionale.Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Sull’accaduto indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Ivrea per chiarire dinamiche e movente.