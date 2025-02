Inter-news.it - Nico Paz, l’Inter c’è ma una squadra resta ancora in vantaggio. Como riflette

Paz è uno dei giovani talenti più interessanti della Serie A e continua a stupire con le sue pzioni nel. Il centrocampista sta attirando l’attenzione di diversi top club europei, tra cui Inter, Arsenal e Real Madrid. Unaad oggi è in.UNA IN– Il Real Madrid, secondo il giornalista di Diario AS Ekrem Konur, sarebbe inper assicurarsiPaz, grazie a una clausola di recompravalida.osserva con interesse l’evoluzione della situazione diPaz, consapevole della concorrenza di altri club e soprattutto della posizione del Real Madrid, che potrebbe decidere di riportare il giocatore in Spagna già nella prossima estate.Carta Argentina per! Anche l’Arsenal c’èFATTIBILE? – Il, dal canto suo, avrebbe voluto anticipare le mosse del Real Madrid e garantirsi la permanenza del talento argentino, ma la possibilità che ciò accada appare sempre più difficile.