Ilrestodelcarlino.it - "Gravi episodi in centro, siamo molto preoccupati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In una nota congiunta tra Comune e Confcommercio Ferrara, queste le dichiarazioni del cittadino centese sugliaccaduti nell’ultimo periodo. "Vogliamo esprimere – commentano ad una voce Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara e Silvia Pedriali, presidente della locale delegazione della nostra Associazione – la profonda preoccupazione della nostra base associativa per il ripetersi in pienostorico a Cento diche vedono protagonista un soggetto già ben noto alle forze dell’ordine: atti osceni, aggressioni, ingiurie, minacce sempre più preoccupanti nelle quali incappano cittadini e commercianti, che hanno la sventura di incrociare questo individuo. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a quanti sono stati di vittime di questi incresciosi