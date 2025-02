Ilfogliettone.it - L’Inter crolla a Firenze, il Napoli allunga: scudetto sempre più azzurro

Una serata da dimenticare per, travolta 3-0 dalla Fiorentina nel recupero della 14ª giornata di Serie A, ripartito dal 17? dopo la sospensione dello scorso dicembre. Una sconfitta pesante che regala ossigeno al, ora a +3 in classifica, e rilancia i viola nella corsa alla Champions.I padroni di casa, guidati da Palladino, hanno imposto il loro gioco sin dal primo tempo, ma è stato necessario attendere l’ora di gioco per vedere il vantaggio: al 60? Fabiano Ranieri, con un colpo di testa su corner, ha spezzato l’equilibrio., in cerca di una reazione, è stata nuovamente punita al 68? da Moise Kean, autore del raddoppio con un preciso strike dalno area. Nel finale, ancora Kean ha chiuso i conti siglando la tripletta personale (3-0) e regalando alla Fiorentina una vittoria netta, che proietta la squadra di Palladino al quarto posto, a pari punti con la Lazio.