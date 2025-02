Juventusnews24.com - Bazzani: «La Juve ha tutte le possibilità di passare il turno con il PSV. Thiago Motta è stata una scelta giusta: ecco qual è il vero problema dei bianconeri» – ESCLUSIVA

di Giacomo Giuratoex attaccante di Serie A, ha parlato così inntusnews24 del momento dei: le sue dichiarazioniArchiviato lo 0-2 dintus Benfica, isi concentrano sui prossimi impegni di Champions. L’11 febbraio sono attesi dal PSV per giocarsi i playoff. Di questo e non solo ha parlato inperntusnews24 l’ex attaccante Fabio.Che partita si aspettava col Benfica e le chiedo anche se si aspettava una prestazione così poco incisiva dellantus considerando che era anche reduce dalla sconfitta col Napoli e serviva un segnale«Ma sì, serviva un segnale però poi non è detto che se serve un segnale riesci a darlo, laè una squadra che in questo momento non ha grosse certezze e quindi ha trovato una squadra che ha giocato meglio, che ha meritato la vittoria e che l’ha messa in grande difficoltà.