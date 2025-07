Follia in strada | 36enne noleggia una Porsche sfreccia ad altissima velocità e poi è choc

Una giornata di ordinaria follia si trasforma in tragedia nei Castelli Romani, dove un 36enne noleggia una Porsche e sfreccia a velocità incredibili tra le vie di Marino. La sua corsa spericolata si conclude con un impatto devastante, segnando una drammatica escalation di rischi e conseguenze imprevedibili. Un episodio che dimostra quanto l’incoscienza possa mettere a repentaglio vite innocenti, lasciando dietro di sé ricordi amari e riflessioni sulla sicurezza stradale.

Una giornata di ordinaria follia si è trasformata in una tragedia nei Castelli Romani, dove una corsa scellerata a bordo di una P orsche bianca presa a noleggio ha seminato il panico tra le vie di Marino, per concludersi in uno schianto devastante. Una scena da film d’azione degenerata nella realtà, con conseguenze drammatiche per un anziano innocente che si è trovato nel posto sbagliato al momento peggiore. E tutto per un gesto di incoscienza che avrebbe potuto avere esiti ancora più fatali. L’incidente è avvenuto nel cuore del centro cittadino, lungo corso Vittorio Colonna, all’altezza di vicolo San Giuseppe. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: follia - porsche - strada - 36enne

Follia in paese: fugge a tutto gas dalla polizia e rischia di travolgere un'altra auto; Follia a Bari, taglia la strada all'auto e scoppia la lite: uomo picchia il conducente e la figlia epilettica; Tolentino, automobilista fermato e picchiato in strada. Arrestati due cugini, lo hanno colpito con una chiave.

Pirata della strada a Marino: 36enne arrestato dopo incidente con Porsche noleggiata - A Marino un 36enne arrestato per incidente grave con Porsche noleggiata. Scrive la7.it

Pisa, follia omicida per strada. "Soccorso a costo della vita. Mi sembrava mio padre" - la Nazione - Mi sembrava mio padre" Domenico, l’eroe 36enne che si è precipitato per difendere la vittima. Come scrive lanazione.it