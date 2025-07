Italia ed Europa roventi le temperature del suolo | 49 gradi a Foggia

L’Italia e l’Europa sono avvolte da un’ondata di calore senza precedenti, con temperature che raggiungono i 49°C a Foggia. Questa ondata di caldo record sta mettendo a dura prova le persone e i sistemi, mentre eventi storici come Wimbledon segnano nuove soglie di temperature estreme. La situazione evidenzia l’urgenza di affrontare con decisione i cambiamenti climatici e adottare misure per proteggere salute e ambiente.

L’ ondata di calore continua ad attanagliare l’ Italia e l’ Europa, con dati nettamente superiori alla media del periodo in tutto il continente. Nel Regno Unito, dove è in corso il torneo tennistico di Wimbledon, si è registrata la giornata di apertura più rovente nella storia della competizione, tanto che sul campo centrale durante il match fra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz uno spettatore si è sentito male. Ulteriore conferma sui record dell’anticiclone arriva dall’ Esa, l’agenzia spaziale europea, che ha pubblicato su Instagram le temperature del suolo al 29 giugno: toccati i 49 gradi a Foggia, gli stessi di Biskra situata nel nord dell’Algeria. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Italia ed Europa roventi, le temperature del suolo: 49 gradi a Foggia

