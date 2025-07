Il rapporto tra Harry e la regina Elisabetta il retroscena | Lui è stato maleducato la sovrana era preoccupata

Il rapporto tra Harry e la Regina Elisabetta II nasconde retroscena sorprendenti che emergono grazie alle confidenze di Lady Elizabeth Anson, cugina della sovrana. Secondo la biografa Sally Badell Smith, la storia tra il principe e la monarcha è stata segnata da momenti di tensione e incomprensioni, con Harry che si sarebbe comportato in modo maleducato e preoccupato la nonna. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa complessa relazione, tra affetto e conflitto.

Emergono nuovi retroscena sul rapporto tra la regina Elisabetta II e il nipote Harry. A svelarli la biografa Sally Badell Smith, che ha reso note una serie di confidenze di Lady Elizabeth Anson, cugina della sovrana: "Credevamo che Meghan Markle avesse pianificato tutto e non fosse innamorata. Harry è stato malduecato con la nonna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

