Caso Villa Pamphili Kaufmann estradato in Italia | interrogatorio a luglio

Si accelera il rientro in Italia di Francis Kaufmann, il 46enne accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. Dopo il via libera definitivo dei giudici di Larissa, in Grecia, che hanno respinto ogni appello, l’uomo sarà estradato nei prossimi giorni, con ogni probabilità già nella prossima settimana. L’arrivo di Kaufmann nella capitale segnerà una nuova fase cruciale nelle indagini. All’indagato verrà infatti notificata l’ordinanza di custodia cautelare, e il giudice per le indagini preliminari avrà tempo massimo cinque giorni per fissare l’interrogatorio di garanzia che si terrà in carcere. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Caso Villa Pamphili, Kaufmann estradato in Italia: interrogatorio a luglio

