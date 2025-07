Garlasco Alberto Stasi resta in semilibertà | la Cassazione respinge il ricorso della Procura Generale

La decisione della Corte di Cassazione conferma il cammino incerto di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, che potrà continuare a godere della semilibertà. La vicenda, segnata da polemiche e dibattiti, apre nuovi interrogativi sulla gestione dei benefici carcerari e sulla tutela della giustizia. In un contesto ancora molto discusso, resta da capire quali sviluppi riserverà questa sentenza.

La Corte di Cassazione ha deciso oggi di confermare la semilibertà concessa ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l' omicidio di Chiara Poggi. Respinto il ricorso della Procura Generale di Milano che chiedeva la revoca del beneficio, legata anche all'intervista rilasciata da Stasi a " Le Iene " durante un permesso premio. Con questa decisione, Stasi potrà dunque continuare a beneficiare del regime di semilibertà, che gli consente di uscire dal carcere durante la giornata, con un rientro obbligatorio in serata, restando fuori per oltre 12 ore totali, non solo per motivi di lavoro ma anche per altri impegni autorizzati.

