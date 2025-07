Delitto Garlasco Cassazione | Stasi resta in semilibertà

Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco, resta in semilibertà dopo la decisione della Cassazione. La Prima Sezione penale ha infatti respinto il ricorso della Procura contro la misura concessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano, confermando la possibilità di un percorso di riabilitazione e reinserimento. Un caso che continua a tenere banco nell’opinione pubblica e nel panorama giudiziario italiano.

Alberto Stasi resta in semilibertà. La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, dopo la camera di consiglio, ha rigettato il ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di appello di Milano contro l’ordinanza del 9 aprile 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva concesso la misura alternativa della semilibertà ad Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Alberto Stasi, i motivi del ricorso della procura generale. Tra i punti del ricorso, firmato dalla sostituta pg Valeria Marino, c’è la mancata richiesta di autorizzazione specifica a rilasciare l’intervista al programma ‘ Le Iene’, del 30 marzo, durante un permesso premio di cui Stasi aveva beneficiato; per la Procura generale, l’intervista non era stata autorizzata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, Cassazione: Stasi resta in semilibertà

In questa notizia si parla di: stasi - semilibertà - garlasco - cassazione

