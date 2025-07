CPM Music Institute quando la musica accende l' anima

Roma, 1 lug. (askanews) - Per tanti giovani la musica non è solo un sogno da realizzare. È un bisogno profondo, un linguaggio per riconoscersi, raccontarsi, esistere. Quando la musica diventa parte di ciò che sei, il desiderio di viverla fino in fondo non è più una scelta: è una chiamata. Ne abbiamo parlato con Franco Mussida, fondatore e presidente del CPM Music Institute di Milano: "I ragazzi considerano la Musica, con la M maiuscola, come l'acqua per le piante: è qualcosa che accende l'anima. Chi sente la musica come parte di sé non sa ancora dove potrà arrivare, ma sa che quel legame esiste e che vale la pena investirci davvero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - CPM Music Institute, quando la musica accende l'anima

