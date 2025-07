Il Pd ha un problema alla voce pluralismo

Il Pd si confronta con una crisi di pluralismo che va oltre le semplici polemiche tra dirigenti. La recente discussione tra Marwa Mahmoud e Pina Picierno rivela un partito che fatica a integrare voci diverse, tradendo l’aspirazione di un campo largo. Se questa dinamica non viene risolta, il rischio è di indebolire ulteriormente la sua identità e il suo ruolo nel panorama politico italiano.

Non è solo una lite tra dirigenti. E nemmeno una polemica estiva sui social. Lo scambio tra Marwa Mahmoud, responsabile nazionale del Pd per la partecipazione e la formazione, e Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, racconta molto di più. Racconta un partito che ha perso la grammatica del pluralismo. E che, pur dichiarando di voler essere un campo largo, non riesce più a contenere punti di vista diversi senza farli diventare casi. Riassunto dei fatti: Mahmoud pubblica una locandina con i volti suoi e di Picierno per un evento a Bruxelles con 300 giovani del Pd. A una follower che le chiede con chi sia "in coppia", risponde in tono ironico: "In realtà interveniamo una dopo l'altra ma non nello stesso panel ".

