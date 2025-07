Dopo quasi tre anni sabato si terranno i funerali di Alice Neri | la sentenza attesa per il 23 luglio

Dopo quasi tre anni di dolore e attesa, sabato si terranno i funerali di Alice Neri a Ravarino, un momento di grande commozione per la comunità. La tragica vicenda, culminata con il ritrovamento della giovane carbonizzata in auto, si avvicina alla conclusione con l’attesa della sentenza prevista per il 23 luglio. Mentre la giustizia si appresta a fare il suo corso, il ricordo di Alice resta vivo nei cuori di tutti. Continua a leggere.

Sabato 5 luglio, a Ravarino, si celebreranno i funerali di Alice Neri, uccisa nel 2022 e trovata carbonizzata in auto. A processo c'è Mohamed Gaaloul, accusato di omicidio e distruzione di cadavere. La procura ha chiesto 30 anni. Sentenza attesa il 23 luglio.

