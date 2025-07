Ambra De Dionigi investita e lasciata agonizzante sulla Statale 36 da un pirata | operaio di Carate patteggia 3 anni

Una tragica vicenda che ha scosso la comunità di Nibionno si è conclusa con un patteggiamento sorprendente: tre anni di carcere per il pirata della strada che ha tolto la vita a Ambra De Dionigi, 29 anni, lasciandola agonizzante sulla statale 36. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della responsabilità e della giustizia sulle strade italiane. La vicenda ci invita a riflettere sulla delicatezza della vita e sull'importanza di rispettare le regole del codice stradale.

Nibionno (Lecco), 1 luglio 2025 – Tre anni per la morte di Ambra, la 29enne di Pasturo travolta e uccisa da un pirata della strada sul controviale della Statale 36 a Nibionno la sera del 22 dicembre scorso. Samuele Gadola, l'operaio di 50 anni di Carate Brianza che l'ha investita e poi abbandonata agonizzante in un prato a bordo strada, ha patteggiato una pena di tre anni di carcere per omicidio stradale aggravato dalla fuga per aver investito e ucciso. Al momento resta ai domiciliari. Pasturo, l’appello del sacerdote che ha celebrato il funerale della ventinovenne Ambra De Dionigi "Auguriamoci che abbia un ripensamento che lo spinga ad assumersi le sue responsabilità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it