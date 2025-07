LIVE Cobolli-Zhukayev 3-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | azzurro avanti di un break nel primo set!

Segui da vicino l'entusiasmante match di Wimbledon 2025 tra Cobolli e Zhukayev, dove il talento italiano si distingue con un inizio travolgente. Con un break nel primo set e un ace spettacolare, Cobolli mostra tutta la sua determinazione. Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni punto di questa sfida emozionante che promette di regalare grandi emozioni. La lotta è appena cominciata, e tu non vorrai perdertela!

ACE DI COBOLLI!!!! 3-0 per Flavio in questo primo set. Il n.24 del mondo mette a segno un servizio a uscire da sinistra splendido. Dopo un primo gioco incerto, il romano comanda con autorevolezza. Zhukayev andrà a servire, in cerca del primo game del suo incontro. 40-30 Doppio fallo per Cobolli, seconda di servizio deviata dal nastro in corridoio. 40-15 Serve sul rovescio del kazako Cobolli e il romano ha ragione, visto l'errore in risposta. 30-15 Ottima prima di servizio slice e col dritto a sventaglio porta a casa il punto. 15-15 Rimane sulle corde di Cobolli la smorzata, che era giusta tatticamente.