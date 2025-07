Delitto di Garlasco Alberto Stasi resta in semilibertà | la Cassazione rigetta il ricorso della Procura Generale

Nel vivo di un caso che ha scosso l’Italia, la Cassazione conferma la semilibertà di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. La decisione rappresenta un importante punto di svolta nel percorso di riabilitazione del 41enne, che ora trascorre il suo primo giorno di semilibertà al lavoro. Ma cosa comporta realmente questa misura e quali limiti ha? Scopriamo insieme le implicazioni di questa delicata scelta giudiziaria.

Garlasco (Pavia), 1 luglio 2025 – Alberto Stasi resta in semilibertà. La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale presso la corte d'Appello di Milano contro l'ordinanza del 9 aprile scorso che concedeva il beneficio a Stasi, condannato in via definitiva per la morte di Chiara Poggi. Alberto Stasi, primo giorno di semilibertà: il 41enne lo trascorre al lavoro. Cosa può e non può fare La decisione è arrivata dopo la camera di consiglio dei giudici della Cassazione chiamati a decidere sul ricorso relativo alla semilibertà del 41enne che sta scontando 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà: la Cassazione rigetta il ricorso della Procura Generale

In questa notizia si parla di: stasi - semilibertà - garlasco - alberto

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà - Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, resta in semilibertà.

Delitto di Garlasco, la Cassazione conferma la semilibertà per Alberto Stasi @ultimoranet Vai su X

Delitto di Garlasco, a rischio la semilibertà di Alberto Stasi Vai su Facebook

Delitto Garlasco, Alberto Stasi rimane in semilibertà; Delitto di Garlasco, Alberto Stasi e la semilibertà a rischio: oggi la decisione della Cassazione. Così la procura punta ad annullare il permesso speciale; Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà: la Cassazione rigetta il ricorso della Procura Generale.