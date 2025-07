Un amore regale | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera su Rai 1, alle 21:30, vi aspetta un film da non perdere: *Un amore regale*. Diretto da Clare Niederpruem e interpretato da Mallory Jansen e Charlie Carrick, questa pellicola saprà conquistarvi con una storia avvincente di amore, tradizione e scelte difficili. Scopriamo insieme tutte le curiosità, la trama coinvolgente e i dettagli del cast, per vivere un viaggio cinematografico ricco di emozioni e suspense. Preparatevi a lasciarvi trasportare da questa avventura regale!

Un amore regale: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, martedì 1 luglio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un amore regale (titolo originale: The Royal We), film del 2025 diretto da Clare Niederpruem con Mallory Jansen, Charlie Carrick, Rae Lim, Simon Kunz, Michael Howe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Ora che la sorella maggiore è scappata con un plebeo, Beatrix è costretta a tornare dalla sua aristocratica famiglia, nonostante si fosse allontanata anni e anni prima. La aspetta infatti un sontuoso matrimonio combinato con un principe sconosciuto di un altro regno, anche se la futura sposa non fa i salti di gioia all’idea. 🔗 Leggi su Tpi.it