Dà fuoco al motorino del fratello in piazza a Napoli dopo una lite le fiamme divorano tre scooter e un’auto

Una discussione tranquilla si è trasformata in una scena di caos nel cuore di Napoli, quando un 46enne ha dato fuoco al motorino del fratello, scatenando un incendio che ha devastato tre scooter e un’auto. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, portando all’arresto dell’uomo. Un episodio che mette in luce come le tensioni familiari possano sfociare in situazioni pericolose, ricordandoci l’importanza della calma e del dialogo.

