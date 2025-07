Caldo malore per 2 operai | uno in coma

Due operai colti da malore a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, sono ora al centro di un intervento d'emergenza. Uno di loro, in condizioni critiche e in coma, è stato trasferito in ospedale con l'elicottero, mentre l'altro sta ricevendo assistenza. Le cause sembrano attribuibili al caldo o alle esalazioni durante i lavori in una buca. Un episodio che solleva ancora una volta importanti questioni sulla sicurezza sul lavoro.

17.34 Due operai sono stati colti da malore per il caldo o per esalazioni mentre lavoravano in una buca a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Uno dei due operai, in coma, è stato sottoposto a rianimazione, intubato e portato in ospedale in elicottero. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i Carabinieri per le indagini sull'accaduto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

