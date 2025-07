Inter Zazzaroni | Caso Calhanoglu? Lautaro Martinez stesse zitto

Ivan Zazzaroni non ha nascosto il suo sconcerto sulla recente bufera tra Calhanoglu, Lautaro Martinez e l’Inter. Durante la trasmissione Radio 24, il direttore del Corriere dello Sport ha lanciato dure accuse nei confronti delle dichiarazioni di Lautaro, sottolineando come in momenti delicati come questi ci si aspetti unità, non polemiche. La questione infiamma i tifosi e scuote l’ambiente nerazzurro: sarà davvero così semplice mantenere la calma?

Ivan Zazzaroni è intervenuto sulla questione Calhanoglu-Inter, riservando parole molto dure nei confronti delle dichiarazioni di Lautaro Martinez corroborate da Beppe Marotta. A Radio 24, durante la trasmissione Tutti Convocati, il direttore del Corriere dello Sport ha usato pochi giri di parole per commentare la situazione.

