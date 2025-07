Azzannati dal rottweiler della nonna a Roma gravi due bimbi

Una tragedia scuote il litorale laziale: due bambini di 8 e 10 anni sono stati gravemente feriti dall'aggressione di un rottweiler in un giardino di Lavinio Lido di Enea. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità , che si sono immediatamente mobilitate per garantire sicurezza e cura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il servizio veterinario, mentre si indaga sulle cause di questa drammatica vicenda.

A Lavinio Lido di Enea, sul litorale laziale, due bambini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti da un rottweiler nel giardino di una villetta. Il cane, di proprietà della nonna dei piccoli, ha attaccato improvvisamente, ferendoli gravemente. I due minori sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso in elicottero all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il Servizio Sanitario Veterinario ha preso in custodia l’animale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lavinio, che hanno informato la Procura di Velletri. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Azzannati dal rottweiler della nonna a Roma, gravi due bimbi

