Traffico Lazio del 01-07-2025 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 1° luglio 2025, il traffico nel Lazio si presenta intenso e congestionato, con incidenti e rallentamenti che complicano gli spostamenti. Roma registra code sulla via Pontina, sul Raccordo Anulare tra Flamini e Salaria, e tra Nomentana e Tiburtina, mentre in serata si segnalano chiusure e rallentamenti in centro. Rimanete aggiornati per affrontare al meglio il vostro viaggio e evitare disagi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con cose sulla via Pontina altezza Mostacciano in direzione di Pomezia traffico intenso con code a tratti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Flamini e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e la Tiburtina rallentamenti e code in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla via Appia al Circo Massimo seconda serata per Achille Lauro chiusa per l'occasione via dei Cerchi e dalle 16 chiusura anche di via del Circo Massimo di via della Greca e di via dell'Ara massima di Ercole lavori alla stazione di Roma Ostiense da domani 2 luglio fino al 4 di luglio nel corso della mattina alcuni convogli Leonardo Express e delle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma Cassino e fl5 Roma Civitavecchia saranno variazioni di orario e limitazioni di percorso https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 01-07-2025 ore 17:30

