Allerta caldo quali sono le città con bollino rosso domani 2 luglio | picchi di 40° ma anche temporali

L'estate italiana si accende con un'ondata di caldo eccezionale: domani, 2 luglio, molte città saranno interessate dall'allerta bollino rosso, con picchi di 40 gradi e temporali improvvisi. Milano, Palermo, Verona, Firenze, Roma e Bologna sono tra le mete più a rischio. Preparatevi a affrontare temperature record che potrebbero mettere a dura prova il vostro benessere. Ecco tutto quello che c’è da sapere per proteggersi al meglio.

Mercoledì 2 luglio giugno la stragrande maggioranza delle città italiane monitorate dal Ministero della Salute sarà da bollino rosso. Tra queste Milano, Palermo, Verona, Firenze, Roma e Bologna. Le temperature potranno raggiungere i 35-36 gradi al Nord e salire fino a 37-40 gradi al Centro-Sud. 🔗 Leggi su Fanpage.it

