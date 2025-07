Spacca il vetro di un’auto con una piastrella a Genova e poi insulta i poliziotti | arrestato 18enne

Un giovane di 18 anni a Genova ha fatto parlare di sé, scagliando una piastrella contro un’auto e rivolgendo insulti ai poliziotti intervenuti. La sua bravata si è conclusa con l’arresto per tentato furto e minacce, oltre al sequestro di uno spray urticante non conforme. Un episodio che dimostra come la strada possa riservare sorprese imprevedibili, spesso con conseguenze ben più serie di quanto si pensi.

Un 18enne di Genova è stato arrestato per tentato furto e minacce agli agenti. Trovato in possesso di uno spray urticante non conforme. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Spacca il vetro di un’auto con una piastrella a Genova e poi insulta i poliziotti: arrestato 18enne

In questa notizia si parla di: genova - arrestato - 18enne - spacca

