Roma due bambini azzannati da un cane a Lavinio | sono gravi

Un drammatico episodio scuote Lavinio, vicino Roma, dove due bambini sono stati gravemente feriti da un cane in una villetta. Soccorritori e carabinieri sono intervenuti immediatamente, trasportando i piccoli in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù. Un richiamo all’importanza della sicurezza e delle precauzioni con gli animali domestici, affinché tragedie come questa possano essere evitate in futuro.

(Adnkronos) – Due bambini sono stati azzannati oggi da un cane in una villetta a Lavinio, in provincia di Roma. I due sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lavinio. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Fratellini di 8 e 10 anni azzannati dal rottweiler della nonna a Lavinio (Roma): sono gravissimi - Una tranquilla giornata sul lungomare di Lavinio si è trasformata in una drammatica emergenza: due fratellini di 8 e 10 anni sono stati gravemente feriti da un rottweiler.

