alla fine glovo ha assunto 14mila rider in spagna

Dopo una lunga lotta, Glovo ha finalmente assunto 14.000 rider in Spagna, rispondendo alle nuove normative di tutela. Tuttavia, la sfida per i fattorini del food delivery è ancora aperta: tra cause legali e subappalti, il loro cammino verso condizioni più giuste è appena iniziato. La battaglia per i diritti dei lavoratori continua, e il futuro rimane ancora incerto.

