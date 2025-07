Miretti Juventus quale futuro per il centrocampista? Spunta una nuova destinazione in Serie A Gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Fabio Miretti, talento emergente della Juventus, si fa sempre più intrigante. Dopo il prestito al Genoa, le ultime indiscrezioni parlano di un interesse concreto da parte del Bologna, che valuta con attenzione il suo profilo in vista di un possibile trasferimento. Un nuovo capitolo si apre per il centrocampista classe 2003, pronto a scrivere il suo cammino tra le fila delle grandi in Serie A, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Miretti Juventus, spunta una nuova destinazione in Serie A per il centrocampista classe 2003. Novità sul suo futuro dopo il prestito al Genoa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Miretti, giovane centrocampista della Juve, sarebbe finito nel mirino del Bologna. La squadra rossoblù sta infatti valutando con attenzione il profilo del classe 2003, in vista di un possibile trasferimento. Miretti ha già dimostrato le sue qualità nel campionato di Serie A con la maglia della Juve, dove si è distinto per la sua visione di gioco e la capacità di inserirsi nel gioco offensivo. Queste caratteristiche non sono passate inosservate a Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, che lo considera un elemento ideale per la sua squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti Juventus, quale futuro per il centrocampista? Spunta una nuova destinazione in Serie A. Gli ultimi aggiornamenti

In questa notizia si parla di: centrocampista - miretti - juventus - spunta

Miretti Juve, volerà anche lui al Mondiale per Club? Decisione già presa da parte della società bianconera: ecco la scelta sul centrocampista - La Juventus ha deciso: anche Fabio Miretti non parteciperà al Mondiale per Club. La società bianconera ha preso questa scelta, annunciata dalla Gazzetta dello Sport, che influenzerà la rosa di formazione durante il torneo FIFA di metà giugno.

Translate post?@Gazzetta_it: #Fiorentina, si cerca il colpo a centrocampo. Spunta #Miretti della #Juventus" #Calciomercato Vai su X

Spunta l’idea #Antony per l’attacco della #Juventus Secondo Tuttosport i bianconeri starebbero pensando al brasiliano, che potrebbe lasciare il Manchester United con la formula del prestito L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL P Vai su Facebook

Miretti, il Napoli si informa. Il centrocampista della Juventus è sempre piaciuto a Manna (Corsport); Miretti brilla con il Genoa: può tornare alla Juventus? I dettagli del suo trasferimento e gli scenari per il futuro; Milan, arriva l’ex Juve: identità italiana per Tare.

Miretti lascia la Juventus? Chi lo vuole in Serie A e perché, valutazioni in corso - Al Mondiale per Club tra i vari giocatori che sono tornati alla Juventus dal prestito non c'era Fabio Miretti, che ha dovuto saltare la competizione per l'infortunio. Scrive ilbianconero.com

Miretti alla Marchisio, uscita Juve: spunta una terza squadra - Tuttosport - Il centrocampista saluzzese ha svolto tutta la trafila nelle giovanili della Juventus, fin dall ... Come scrive tuttosport.com