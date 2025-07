Se vuoi la bancarella compri da noi | così controllavano la festa di Barletta tra minacce e ordini forzati

Due arresti a Barletta per estorsione: imponevano prezzi maggiorati agli ambulanti durante la festa patronale. "Se vuoi la bancarella, compri da noi": così controllavano la festa di Barletta tra minacce e ordini forzati

“Se vuoi la bancarella, compri da noi”: così controllavano la festa di Barletta tra minacce e ordini forzati.

“Se vuoi la bancarella, compri da noi”: così controllavano la festa di Barletta tra minacce e ordini forzati - Due arresti a Barletta per estorsione: imponevano prezzi maggiorati agli ambulanti durante la festa patronale. Lo riporta virgilio.it

