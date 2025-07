Caldo record? Ecco come sta andando il 2025 – La mappa e le serie storiche

Il 2025 si conferma come uno degli anni più caldi mai registrati, con temperature record che riscaldano l’intera nostra pianeta. Analizzando le serie storiche e le mappe delle temperature dal 1940 ad oggi, emerge un trend inarrestabile di aumento globale. Le medie di riferimento del periodo 1991-2020 e 1979-2000 evidenziano chiaramente questa crescita. Ma cosa ci riserva il futuro? Continuate a leggere per scoprire i dettagli di questo trend preoccupante.

Il grafico mostra la temperatura media globale durante ogni giorno di ogni anno dal 1940 ad oggi. Le medie del periodo 1991-2020 (in verde continuo) e 1979-2000 (in nero) sono riportate come parametro. Sono stati evidenziati anche il 2023 e il 2o24. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caldo record? Ecco come sta andando il 2025 – La mappa e le serie storiche

