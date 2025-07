Inter Fluminense cresce la paura della crisi | i fattori decisivi per l’eliminazione

L'Inter si trova ora ad affrontare un bivio cruciale, mentre cresce la preoccupazione per una possibile crisi dopo l'eliminazione sorprendente dal Mondiale per Club. Contro il Fluminense, i nerazzurri hanno subito una sconfitta netta che ha lasciato molti dubbi e interrogativi sulla loro stagione. Quali sono i fattori decisivi dietro questa battuta d’arresto? E soprattutto, quale futuro attende i nerazzurri in questo scenario imprevedibile?

L'avventura dell' Inter al Mondiale per Club si chiude in modo amaro e sorprendente. I nerazzurri, infatti, vengono sconfitti 2-0 dal Fluminense, salutando la competizione agli ottavi di finale. Come sottolinea Tuttosport, si tratta di una battuta d'arresto che, pur maturata contro un avversario ostico, conferma il momento complicato della squadra, apparsa scarica e priva di brillantezza. La prestazione dei ragazzi di Chivu è stata opaca soprattutto nella prima ora di gioco, con un ritmo lento e poche idee.

