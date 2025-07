Black out a Firenze colpite zone del centro storico grande magazzino evacuato

Firenze si sveglia sotto un’improvvisa oscurità: un black out improvviso ha colpito il centro storico, coinvolgendo interi palazzi e attività commerciali. La situazione, iniziata alle 15.30 di oggi, ha costretto all’evacuazione del grande magazzino Rinascente in piazza della Repubblica, lasciando residenti e visitatori a chiedersi cosa stia succedendo. Restate con noi per aggiornamenti su questa crisi imprevista e le sue ripercussioni sulla città.

Firenze, 1 luglio 2025 – Un black out interessa dalle 15.30 di martedì 1 luglio il centro di Firenze, in particolare alcune zone del centro storico. Manca l’elettricità in interi palazzi, mentre il problema riguarda anche alcune attività commerciali. Che hanno dovuto ridurre in maniera sensibile l’attività. Il grande magazzino della Rinascente in piazza della Repubblica è stato evacuato. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Black out a Firenze, colpite zone del centro storico, grande magazzino evacuato

In questa notizia si parla di: firenze - centro - black - zone

Etruria Retail apre un rinnovato Carrefour Express in centro a Firenze - Etruria Retail ha inaugurato un rinnovato Carrefour Express in Piazza San Lorenzo 1, nel cuore di Firenze.

Black out a Firenze, colpite zone del centro storico, grande magazzino evacuato; Firenze, centro storico tra buche e transenne: ancora disagi e pericoli per pedoni e residenti; Orario più lungo per i bussini del centro: ecco le linee interessate.

Blackout spegne il centro di Firenze. Case e locali al buio per colpa di un cavo - Poco più di un’ora senza elettricità tra via Faenza, San Lorenzo e fino a piazza San Marco. Lo riporta msn.com

Ultras a Firenze, Nardella chiama la prefetta: "Fan zone fuori dal centro" - la Nazione - Ultras a Firenze, Nardella chiama la prefetta: "Fan zone fuori dal centro" L’ennesimo episodio di iper democrazia per i comportamenti dei supporter ungheresi scatena le proteste. lanazione.it scrive