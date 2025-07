Garlasco Cassazione conferma semilibertà per Stasi respinto ricorso della procura generale che chiedeva stop beneficio

La Cassazione ha confermato la semilibertà di Alberto Stasi, respingendo il ricorso della procura generale di Milano che chiedeva di interrompere il beneficio. La decisione riaccende il dibattito sul trattamento dei detenuti e sui criteri di concessione della semilibertà, suscitando interrogativi sulla giustizia e sui diritti umani. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica, con molteplici sfumature da esplorare.

Confermata anche in Cassazione la semilibertà per Alberto Stasi La Cassazione conferma la semilibertà per Alberto Stasi. Respinto il ricorso della procura generale di Milano che chiede di interrompere il beneficio per l'ex bocconiano, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. Era i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Cassazione conferma semilibertà per Stasi, respinto ricorso della procura generale che chiedeva stop beneficio

In questa notizia si parla di: cassazione - semilibertà - stasi - conferma

Delitto di Garlasco, il primo luglio l’udienza in Cassazione sulla semilibertà di Stasi - Il primo luglio si accenderanno nuovamente i riflettori sul caso di Garlasco, con l’udienza in Cassazione riguardante la semilibertà di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.

Delitto di Garlasco, la Cassazione conferma la semilibertà per Alberto Stasi @ultimoranet Vai su X

Cassazione conferma semilibertà per Alberto Stasi condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco; La Cassazione conferma la semilibertà ad Alberto Stasi: potrà andare dove vuole, tranne che a Garlasco; Garlasco: la Cassazione conferma la semilibertà ad Alberto Stasi.