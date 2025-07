I trombati dai Palinsesti Rai 2025 2026

I palinsesti Rai per il 2025/2026 hanno lasciato il segno, ma non per le novità entusiasmanti: piuttosto, per gli assenti di peso. La lista di chi è stato silurato o si sta ancora cercando una collocazione si allunga, alimentando discussioni e attese. Tra i volti scomparsi, spicca il nome di Marco Carrara, simbolo di un autunno televisivo senza grandi cambiamenti. Ma cosa ci riserva il futuro? Scopriamolo insieme.

Nessuna particolare novità ha fatto rumore dopo che la Rai ha svelato i palinsesti della prossima stagione TV 20252026. O almeno, non quanto quello degli assenti, che – chi più, chi meno – continuano a far discutere. Con buona pace dei diretti interessati, però, perché c'è poco da brillare per la mancata presenza: sono trombati, o al massimo in attesa di nuova collocazione. E nell'autunno 2025 non ci sono. Chi è stato silurato. Marco Carrara. Per il giovane conduttore di Rai 3 è un'estate dolceamara: dalla co-conduzione di Agorà Estate alla cancellazione di Timeline, che da settembre non lo rivedrà in onda dopo sette anni.

