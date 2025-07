Caso Garlasco Stasi resta in semilibertà | la Cassazione rigetta ricorso Pg Milano

Il caso Garlasco riscalda ancora gli animi: la Cassazione ha deciso di confermare la semilibertà di Alberto Stasi, respingendo il ricorso della Procura generale di Milano. Un verdetto che riaccende il dibattito sulla giustizia e le misure alternative, sottolineando come il percorso giudiziario continui a fare discutere. Quali saranno le implicazioni di questa decisione nel delicato equilibrio tra diritto alla riabilitazione e tutela della società?

(Adnkronos) – Alberto Stasi resta in semilibertà. La Prima Sezione penale della Cassazione, al termine della camera di consiglio di oggi, ha rigettato il ricorso proposto dalla Procura generale di Milano contro l'ordinanza del 9 aprile 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso la misura alternativa della semilibertà ad Alberto Stasi, .

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà - Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione: Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, resta in semilibertà.

Elisabetta Ligabò Stasi parla alla Stampa: "Che abbia accettato il suo destino è ingiusto dirlo. Alberto si è sempre dichiarato innocente e adesso la verità sta finalmente venendo a galla. Ma che sia andato avanti come un soldato, questo sì, è vero"

